Musk geri döndü, Dogecoin %50 arttı

ABD’li girişimci ve Tesla CEO’su Elon Musk, sosyal paylaşım sitesi Reddit’teki WallStreetBets grubunun Wall Street’teki hedge fonlarına karşı GameStop hisselerini satın alarak başlattığı harekete Twitter hesabından destek vermesinin ardından “bir süreliğine” Twitter’ı bırakacağını açıklamıştı.

Musk, WallStreetBets’in de desteklediği Dogecoin’i “insanların kripto parası” olarak tanımladığı bir paylaşım yaptı. Musk’ın söz konusu paylaşımının ardından piyasa hacmi bakımından piyasanın en güçlü 12’nci kripto para birimi Dogecoin, yüzde 80 kadar değer kazandıktan sonra kar satışları etkisiyle yavaşladı. Dogecoin, TSİ 11:00’de yüzde 53 yükseldi. Tepki satışlarının ardından ise Dogecoin TSİ 13:05’te yüzde 49.96 artışla 0.04 dolardan işlem gördü.

Bitcoin altına karşı “gelişen bir rakip”

Öte yandan CME Group Baş Ekonomisti Bluford Putnam’ın Bitcoin’in altın karşısındaki konumuna yönelik yorumları Bitcoin fiyatını artıda tuttu. Bloomberg’de paylaşılan bir videoda Putnam, altın üretiminin 2021’de öngörülere paralel olarak artacağını söylerken, Bitcoin’in 21 milyonluk sabit tedarikine dikkat çekti. CME’nin altının küresel risklere karşı avantajlı cazibesini kaybetmeye başladığına inandığını belirteren Putnam hisse senetlerinin de piyasalarda altınla aynı itici güce sahip olduğunu ve bunun altınla hisse senedi arasındaki bağı güçlendirerek altının güvenli liman işlevini zayıflattığını öne sürdü. Putnam böylece 21 milyonluk bir tedarike sahip olan Bitcoin’in artan fiyat ve yaygınlığına da paralel olarak altın karşısında gelişmekte olan bir rakip olduğunu belirtti.

Öte yandan PayPal de Bitcoin satışlarının dahil edildiği gelir sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2020’nin sonuncu çeyreğinde PayPal hesap sayısı 16 milyon artarken, şirketin gelirleri ise yüzde 39 yükseldi.

Putnam’ın açıklamaları ve kripto para birimleri piyasasında regülasyon çağrılarına rağmen adaptasyonun hızlanmasıyla devam eden boğa piyasasıyla Bitcoin TSİ 13:11’de yüzde 4,56 artışla 37 bin 463 dolardan işlem gördü. Ethereum da yüzde 7,73 artarken, listedeki üçüncü kripto para birimi Tether yüzde 0,26 değer kaybetti. Toplam kripto para birimleri piyasa hacmi de 1 trilyon 120 milyar dolar oldu.