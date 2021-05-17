Musk, Tesla’nın Bitcoin satmadığını açıkladı

Elektrikli araç üreticisi Tesla CEO’su Elon Musk’ın, Bitcoin madenciliğinin çok fazla elektrik tüketmesi nedeniyle, Tesla’nın ödeme aracı olarak Bitcoin’i kabul etmekten vazgeçtiğini açıklaması kripto para piyasasında düşüşe neden oldu.

Musk daha önce çevreci nedenlerle Bitcoin'i eleştirirken, Mr. Whale adlı Twitter kullanıcısının "Bitcoin yatırımcıları önümüzdeki çeyrekte Tesla'nın elinde tuttuğu Bitcoin'leri sattığını fark ettikleri zaman kendilerini tokatlayacaklar. Elon Musk’a yönelik nefret göz önüne alındığında, onu suçlamazdım..." paylaşımına "Gerçekten" diyerek yanıt vermesi ardından Bitcoin fiyatları yüzde 9,19 düşüşle 44 bin dolar düzeyine çekildi.

Piyasadaki keskin hareket sonrasında Musk yeni bir Twitter paylaşımında, spekülasyonların önüne geçmek adına, Tesla’nın Bitcoinlerini satmadığını belirtti.

Musk geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında Dogecoin için “dalavera” tanımını kullanmıştı.