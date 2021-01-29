Musk’ın desteğiyle Bitcoin 37 bin doları gördü

Sosyal medyada yoğun etkinliğiyle bilinen Musk, Twitter açıklamasına “Bitcoin” yazısını ekledi. Musk’ın GameStop ve Bitcoin desteklerinin ardından kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, TSİ 12:34’te 37 bin 420 doları gördükten sonra 36 bin 900 dolar düzeylerinde seyretti.

Öte yandan, Reddit’teki WallStreetBets hareketi Dogecoin fiyatının da artmasına neden oldu. WallStreetBets topluluğunun (subreddit) yöneticilerinden olduğu bilinen bir Twitter kullanıcısının “Dogecoin hiç 1 dolar oldu mu?” paylaşımının ardından söz konusu kripto para birimi fiyatı TSİ 15:00’te yüzde 296 yükseldi.

Kripto para birimleri ve dijital teknolojilere yakınlığıyla bilinen Musk da, geçen yıl yine Twitter açıklamasına “Dogecoin CEO’su” yazmıştı. Dijitalleşmenin finansal piyasalardaki etkisinin ünlü isimlerden gelen destekle güçlenmesine örnek olarak, ABD Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) belgelerini basına sızdırmasıyla tanınan ABD’li bilgisayar uzmanı Edward Snowden da geçen haftalarda Twitter üzerinde “Tek bir kelime: Bitcoin” paylaşımı yapmıştı.