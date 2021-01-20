Narkasa, 12 farklı dilde, 156 ülkede hizmet veriyor

2 yıldan uzun bir zamandır kendini geliştiren ve 156 ülkeden kullanıcıya ulaşan şirketin yerli oyunculara olduğu kadar yabancı oyunculara yönelik hizmetleri de hızlı şekilde büyüyor.

Yaklaşık 12 farklı dilde hizmet veren “Narkasa.com”, kripto para yatırımcılarının en yoğun olduğu ülkelerde Türk yatırımcısına da öncelik veriyor. Bu durumun, “Yerli bir markanın globalde kabul edilirliğinin mutluluğunu ülke olarak yaşama ve yaşatmak amacından kaynaklandığını” söyleyen Narkasa Yazılım Ticaret A.Ş. CEO’su Erdal Kaya, “Dünya standartlarında en son teknolojiyle hazırlanmış kullanıcı dostu bir platformda, hem yeni hem de profesyonel kullanıcıların hızlı ve güvenli kripto para alım-satım yapmaları artık mümkün” diye konuştu.

“Narkasa için dijital ve Kripto para sektöründe aranan kişisel verilerin ve varlıkların güvenliği her zaman birinci önceliktir” diyen Kaya, “Yüksek düzeyde güvenlik standartlarıyla hizmet sunan Narkasa, uluslararası bağımsız denetim şirketlerinin periyodik denetim ve derecelendirmesine tabiidir. Narkasa, Türkiye Cumhuriyeti ve AB yasalarına uygun AML/CTF ve KYC politikaları doğrultusunda hareket eder” dedi.