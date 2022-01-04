Nexo: Bitcoin fiyatı bu yıl 100 bin dolara yükselir

Kripto para kredi kuruluşu Nexo'nun kurucusu Antoni Trenchev, Bitcoin fiyatında yukarı hareketin devam edeceğini ve fiyatın 2022 yılı ortasına kadar 100 bin dolar seviyesine kadar yükseleceğini söyledi.

Trenchev, "Bitcoin fiyatının bu yıl, muhtemelen yıl ortasına kadar, 100 bin dolara ulaşacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Bitcoin fiyatı şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 1,88 düşüşle 46122,24 dolar seviyesinde.

Trenchev'in kurucularından biri olduğu ve yönetici ortağı olmaya devam ettiği blockchain tabanlı kredi platformu Nexo, kullanıcılara kriptopara destekli gerçek zamanlı kredi seçenekleri sunuyor. Dijital finans sektöründeki en büyük kredi kuruluşu olma iddiasındaki Nexo, bugüne kadar 6 milyar dolardan fazla kredi verdi ve dünya genelinde 2,5 milyondan fazla kullanıcısı için varlık yönetimi yapıyor.