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Nijerya, dijital para birimini piyasaya sürdü

Nijerya Merkez Bankası (CBN), kripto para kullanımının yasaklanmasının ardından dijital para birimi ‘e-Naira’yı piyasaya sürdü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Nijerya, dijital para birimi ‘e-Naira’yı piyasaya sürdü. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından başkent Abuja'daki konutunda düzenlenen resmi lansmanın ardından ‘e-Naira’ kullanılmaya başlandı.

CBN Başkanı Godwin Emefiele, burada yaptığı açıklamada, e-Naira'nın ülkedeki ödeme sistemini iyileştirmede yardımcı olacağını belirtti.

Emefiele, şimdiden 500 milyon e-Naira'nın (1,21 milyon dolar) tedavüle sunulduğunu ve kullanılmaya başlandığını ifade etti.

Google Playstore ve Apple Store'da ‘e-Naira hızlı cüzdan’ ve ‘e-Naira tüccar cüzdan’ olarak iki şekilde yer aldıklarını aktaran Emefiele, "Herkes adı, soyadı, doğum tarihi, menşe eyalet ve e-posta ile üye olabilir." dedi.

Kripto para kullanımında dünyada ilk sıralarda bulunan Nijerya'da şubat ayında, kara para aklama ve terör gerekçesiyle kripto para kullanımı yasaklanmıştı.

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