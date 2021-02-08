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Nijerya'da kripto para kullanımı yasaklandı

Dünyanın ikinci en fazla kripto para kullanımına sahip ülkesi Nijerya'da, kara para aklama ve terör gerekçesiyle kripto para kullanımı yasaklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Nijerya'da kara para aklama ve terör gerekçesiyle kripto para kullanımı yasaklandı. Nijerya Merkez Bankası (CBN) Kurumsal İletişim Direktör Vekili Osita Nwanisobi yaptığı yazılı açıklamada, kripto para biriminin, kara para aklamak ve terörü desteklemek için kullandığını belirterek, ülkedeki kripto para ile ilgili işlemlerin yasaklandığını duyurdu.

Ülkede kripto para kullanımının, mevcut yasaların doğrudan ihlali olduğuna işaret eden Nwanisobi, "Kripto paraların, uyuşturucu teminindeki rolü iyi biliniyor. Ayrıca son zamanlarda kripto para birimlerinin terörü finanse etmek için kullanıldığına dair raporlar var." ifadesini kullandı.

Nwanisobi, bu tür işlemlere getirilen yasağın finansal teknolojiler üzerinde olumsuz etkisi olmayacağının altını çizdi.