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Novogratz: Fed'in kripto para politikası yanlış

Kripto para milyarderi Novotgratz, Fed'in para politikasını ve kripto paralara yaklaşımını eleştirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kripto para milyarderi Michael Novotgratz, Fed'in para politikasını ve kripto paralara yaklaşımını eleştirdi.

"Fed varlık alımlarını azaltmaya çok uzun zaman önce başlamalıydı" ifadelerini kullanan Novogratz, kripto paralar için orta vadede bir endişe duymadığını da vurguladı.

Galaxy Investment Partners'ın CEO'su olan Michael Novogratz, kısa vadede kripoto paraların yatay veya aşağı yönlü bir seyir izleyeceklerini öngördüğünü belirtirken, Bitcoin için destek seviyesinin 42 bin dolar olabileceğini vurguladı.