Ödenmiş sermayesini artıran Paribu'dan yeni şirket

Kripto para işlem platformu Paribu, bir yandan ödenmiş sermayesini artırırken diğer taraftan yeni bir şirket kurdu.

50 milyon TL sermaye ile kurulan ve yüzde 100 Paribu ortaklı olan Stoken Finansal Teknolojiler AŞ, finansal teknolojiler alanında geliştirmeler yapacak. Blokzincir tabanlı yazılım çözümleri gerçekleştirecek olan şirket, bu alanda yatırımlar yapacak.

4 milyon kullanıcıya hizmet veriyor

Paribu'nun ödenmiş sermayesini 40 milyon liraya çıkardığına ilişkin karar 26 Mayıs 2021 tarihli 10335 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı. Konuya ilişkin Paribu’dan yapılan açıklamada, eski sermayenin tamamının ödenmiş olduğu, yeni artışın ise dağıtılmamış geçmiş yıl kârlarından karşılandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paribu CEO’su Yasin Oral, 4 milyon kullanıcıya hizmet verdiklerini belirterek, “Kullanıcılarımızla birlikte ürettiğimiz katma değeri sürdürülebilir çalışmalar için değerlendirmeye devam ediyoruz. 12 milyon TL’lik ödenmiş sermayemizi geçmiş yılların kârlarıyla 40 milyon TL’ye yükselttik. Bunda Paribu’ya duyulan güvenin çok büyük bir etkisi var. Paribu, altyapısı ve kesintisiz uyguladığı güvenlik prosedürleriyle güvenli işlem hizmeti vermeyi sürdürecek.” dedi.