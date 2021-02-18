Otoritelerin kripto korkusu düzenleme dalgası getirebilir

Deniz KILINÇ

Tesla ve Mastercard gibi kurumsal oyuncuların kripto para sektörüne yönelik ilgisi, Bitcoin ve kripto para birimlerinde de dalgalı fiyatlara yol açarken, piyasaya yönelik küresel bir mevzuat oluşturulmaması kripto paraların geleceğine yönelik birçok soruyu beraberinde getiriyor. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, merkeziyetsiz yapısıyla otoritelerin kendi para birimleriyle ellerinde tuttukları yönetim gücüne bir risk teşkil eden kripto para birimlerinin yakın gelecekte düzenlemelere tabi tutulacağı görüşünde.

eSafe Digital’ın düzenlediği Kripto Para Piyasalarında Mevcut Durum ve Beklenen Regülasyonlar etkinliğinde konuşan Polat, Çin, ABD ve Avrupa Birliği (AB) gibi çeşitli ülkelerin halihazırda kendi düzenlemelerini yapmaya başladığını belirtirken, asıl sorunun devletlerin teknolojinin asıl “getiri ve götürülerini kavrayamamalarından kaynaklandığını” düşünüyor. “Örneğin Bitcoin ve kripto paraları para birimi açısından sisteme entegre edelim dediğimizde devletler senyoraj dediğimiz ülkeyi yönetme riskiyle karşı karşıya” diyen Polat, önümüzdeki dönemde gelişecek regülatif ataklarda, yalnızca kriptolar değil aynı zamanda dijital yuan gibi merkez bankası dijital paraları (CBDC) ve blok zincir çözümleri üzerinden yoksul ülkelere yapılabilecek kredilendirme mekanizmalarının önümüzdeki dönemde ABD başta olmak üzere diğer ülkeleri de harekete geçireceğini ve dijital paraların kaçınılmaz olacağını öngörüyor. Kripto paraların regüle edilmesi için önce tanımlanmaları gerektiğini hatırlatan Polat Türkiye’nin regülasyon tarafında iyi ilerlediğini belirtiyor. Polat, “Türkiye pandemi sonrası kredilendirme mekanizmalarından faydalanmak ve burada bu dengeyi sürdürebilirse hem doğu kısmı hem de batı kısmındaki gelişmeleri izleyerek her ikisini de gözeten kripto para ve dijitalleşme politikaları öngörürse bence buradaki kredilendirme mekanizmalarından da en çok yararlanacak ülkelerden biri olacak” diyor.

Etkinlikte konuşan The Mindstone Blockchain Labs Yönetici Ortağı Tansel Kaya da ABD ve Çin arasındaki dijital para yarışına dikkat çekerek, bu yarışta kendisini tehdit altında hisseden Avrupa’nın en güçlü ekonomisi Almanya’nın düzenleme konusunda sağlam adımlar attığını belirtiyor. Almanya, kripto varlıkları, hizmet tokenları ve menkul kıymet tokenları tanıyor. Ülkelerin attığı regülasyon adımlarının bu yarışta etkili olduğunu belirten Kaya bu kapsamda Türkiye’nin de harekete geçmesi gerektiğini belirterek, “Bu durumda bu ülkelerle bizim aramızdaki ekonomik farklılık gitgide artacak. Bunu kapatabilmemiz için arkalarında koşmak değil de bir kısa yoldan önlerine geçmeye çalışmamız gerekiyor” dedi.