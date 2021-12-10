Paribu Box, işleme açılıyor

Kripto para platformu Paribu, Box sekmesini ALICE ve TLM ile işleme açıyor. Paribu kullanıcıları, bugünden itibaren mobil uygulama ve web üzerinden Box sekmesi altında işlem yapabilecek.

Paribu, geçtiğimiz gün “erken dönem proje” olarak adlandırılan projelere ait kripto varlıkların alınıp satılabilmesi için yeni bir pazar yeri olarak Box’ı oluşturduğunu duyurdu. Bu sekmenin açılmasında kullanıcılardan gelen taleplerin etkili olduğu belirtildi.

Box’ta neler listelenecek?

İlk olarak ALICE ve TLM’nin listeleneceği Box da yalnızca Metaverse projeleri değil, farklı alanlardaki projelere ait kripto varlıklar da listelenecek. Ekosistemde bulunan erken dönem proje ürünlerinin pek çoğuna Paribu güvencesiyle erişmek ve işlem yapmak mümkün olacak.

Box'ta listelenecek kripto varlıkların duyuruları, Paribu’nun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak.