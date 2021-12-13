Paribu’dan yeni token

Kripto para işlem platformu Paribu, işleme açtığı token sayısını artırmaya devam ediyor. Sektörde yalnızca kripto para işlem platformu değil, teknoloji şirketi olarak konumlanan Paribu, ekosisteme yatırım yapmak ve katkı sağlayacak ürünler sunmak üzere Stoken adlı şirketi kurdu. Stoken, sürdürülebilir token ekonomisi yaratmak üzere ürettiği Fenerbahçe Token’ın ardından TRYC’yi üretti. TRYC bugün itibarıyla Paribu’da işleme açıldı.

Türk Lirası'nı dayanak varlık olarak kullanan TRYC, DeFi ekosistemlerinde ve NFT pazar yerlerinde işlem yapmak, tüm dünyada token transferi gerçekleştirmek veya sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunmak için kullanılabilecek.