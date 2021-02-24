Paycell’e ‘dijital varlık’ özelliği eklendi

Paycell’e eklenen yeni özellik ile kullanıcılar uygulama üzerinden Colendi AŞ tarafından sunulan kripto para alım-satım hizmetlerinden yararlanabilecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yatırım amaçlı dijital varlık alım satım hizmeti sunan bu özellik ile kullanıcıların aldıkları varlıklar, bu alanda dünyanın önde gelen kuruluşlarından olan Coinbase bünyesinde güvenle saklanacak.

Paycell uygulaması aracılığıyla alınan kripto varlıkların başkasına transferine izin verilmediğinden, kripto varlıklar güvenli şekilde sadece yatırım amacıyla kullanılabilecek.

Müşteri talep ve ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen bu servis ile Paycell kullanıcıları uygulama üzerinden kripto varlıkları 7 gün 24 saat alıp satabilecek. Diğer Paycell hizmetlerinde olduğu gibi bu servisten de tüm operatör müşterileri faydalanabilecek.