Pig butchering şebekesine operasyon: 61 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu

ABD’de kripto dolandırıcılığına karşı yürütülen soruşturmada önemli bir adım atıldı. Kuzey Carolina’da federal ajanlar, sahte yatırım platformları ve sahte gönül ilişkisi kurgularıyla yürütülen "pig butchering" dolandırıcılığına bağlı 61 milyon dolardan fazla USDT’ye el koydu.

Sahte aşk, sahte yatırım

Savcılığa göre dolandırıcılar, kurbanlarına "sevgili" gibi yaklaşarak güven kazandı. Ardından yüksek kazanç vaadiyle sahte kripto yatırım sitelerine yönlendirdiler.

Bu sitelerde yatırım portföyleri yüksek kâr göstermesine rağmen, para çekmek isteyen mağdurların hesapları bloke edildi ve ek ücret talep edildi.

Fon akışı cüzdan cüzdan izlendi

ABD İç Güvenlik Soruşturmaları birimi, mağdurların gönderdiği kripto varlıkları birden fazla dijital cüzdan üzerinden takip etti.

Yapılan teknik analiz sonucunda hâlâ önemli miktarda bakiye barındıran adresler tespit edilerek 61 milyon dolarlık USDT’ye el konuldu.

Tether soruşturmaya destek verdi

Savcılık açıklamasında stablecoin ihraççısı Tether’in soruşturmada iş birliği yaptığı belirtildi.

USDT gibi dolar sabitli token’ların gerektiğinde dondurulabilmesi, yetkililerin dolandırıcılık gelirlerini geri kazanmasında kritik rol oynadı.

Dolandırıcılık kayıpları 17 milyar dolara ulaştı

Chainalysis’in 2026 Kripto Dolandırıcılık Raporu’na göre 2025 yılında kripto dolandırıcılık kayıpları 17 milyar dolara ulaştı.

Yapay zeka destekli kimlik taklidi ve sosyal mühendislik saldırıları bir yıl içinde yüzde 1400 artış göstererek geleneksel phishing yöntemlerini geride bıraktı.

Yapay zeka ile güven inşa ediyorlar

Aralık 2025’te bir Bitcoin yatırımcısının emeklilik birikimini kaybettiği olayda, dolandırıcının yapay zeka ile oluşturulmuş görseller ve sahte bir kimlikle güven kazandığı ortaya çıktı.

Mahkemeler ağır cezalar veriyor

ABD’de son dönemde bu ağlara yönelik cezalar da sertleşti. Şubat ayında 70 milyon dolardan fazla kripto aklamayla bağlantılı bir şüpheliye 20 yıl federal hapis cezası verildi.

Yetkililer, “pig butchering” şebekelerine karşı hem teknik hem hukuki mücadeleyi artırma kararlılığında olduklarını belirtiyor.

Pig butchering yöntemi nedir?

Pig butchering, kripto dünyasında yaygınlaşan bir uzun soluklu yatırım dolandırıcılığı yöntemidir. Türkçeye tam çevirisi "domuz besleyip kesme!" gibi görünse de terim mecazdır.

Dolandırıcılar kurbanı önce "besler", yani güven kazandırır, sonra büyük para yatırmasını sağlar ve en sonunda "keser" ve parayla kaybolur.