Piyasa kan kaybederken Bitcoin’e yatırımlar yüzde 65 arttı

Berfin ÇİPA

Bitcoin’de düşüş devam ediyor. Olumlu haber akışları zaman zaman piyasaya merhem olsa da Bitcoin 30 bin doların üzerinde henüz kalıcı olamadı. Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, Bitcoin’deki değer kaybını iki sebebe bağladı: “Bitcoin’deki düşüşü Luna olayı öncesi ve Luna olayı sonrası olarak iki zamana ayırabiliriz. Nasdaq ile korelasyonun artması ve Fed stresi ile birlikte Amerikan endekslerinin de aşağı gelmesi Bitcoin’i aşağı çekti. Fakat biz bu süreci 40 binlere kadar fiyatlamıştık. Daha sonra kopan Luna krizi Bitcoin’de çok daha sert satışların gelmesine neden oldu. CoinShares her hafta rapor yayımlıyor. Rapora göre; kripto para piyasasında düşüş kaydedilen dönemde Bitcoin’e yüzde 65 yatırım yapıldı. Yatırımcılar Luna krizinden kaynaklı yaşanan bu düşüşü Bitcoin’de yüksek alım iştahı olarak değerlendirdi”

LUNA’NIN PERDE ARKASINDA NELER YAŞANDI?

Luna’da yaşanan kriz sonrası cevaplanmış/ cevaplanmamış pek çok soru masada yer aldı. Devrim Danyal Akademi Kurucusu Devrim Danyal anlattı “Terra’nın Luna adındaki tokenın bir stablecoin çıkaracağını ve adının UST olacağı duyuruldu. UST’nin Luna’ya 1 dolar karşılığına gelecek rakamla istenildiği zaman bozulabileceğini söylediler. Bu da şu demekti: UST’yi dolara dolarla bağlamadılar, UST’yi Terra network üzerinde çalışan bir token yapısı üzerinde kurdular. Temel sıkıntıyı çıkaran nokta ise, UST’nin senelik yüzde 20 kar vermesi oldu. UST’ye yüzde 20 kar verileceği duyulunca herkes volatiliteden uzak güvenli liman olarak parasını UST’ye park edip, senelik yüzde 20 faiz almak için bu ekosisteme girdi. Enfl asyon, savaş gibi küresel sıkıntılar sebebiyle UST’yi elinde tutan herkes Luna’nın 1 dolarından faydalanmak isteyince ellerindeki tüm UST’yi bozmaya başladılar. Yüzde 20’lik faiz de işin içine girince Luna’nın 1 dolar çapası kaybolmaya başladı. Çapa kaybedilmeye başlayınca bu sefer herkes Luna aldı. Bu sefer Luna’nın adedi arttı. Luna’nın adedi artınca da Luna’nın değeri düştü. Çapayı kurtarmak için Terra’nın rezervlerinden Bitcoin satması da tuz biber ekti. 80 bin civarında Bitcoin’in satıldığı gündeme gelince Bitcoin’in de dengesi bozuldu. Hiç kimse bu kadar yüklü bir satış beklemiyordu. Bitcoin düşüş kaydedince de bütün alt coin'ler alaşağı oldu”

Luna 1 dolar olur mu?

Beste Naz Süllü, “Luna faaliyetler açısından baktığımızda neredeyse bitmiş vaziyette. Son olarak hukuk birimi de işten ayrıldı yani bir istihdam kaybı da var. O nedenle Luna için şu an 1 dolar olacak demek işi kumara çevirmek demek. Hesabı 5 bin dolar altında olan yatırımcıların zararlarını ödemeyi düşünüyorlar. Böyle bir şey söz konusu olursa Luna’nın hareket etme şansı var. Şuanda yatırım yapmak isteyen insanların Luna alacağını düşünmüyorum” dedi Devrim Danyal, “Luna zaten kendini koruyabilecek bir yapıda olsaydı bu duruma düşmezdi. Luna krizi çok pahalı bir deneyim oldu. Hem sektör için hem parasını güvenli liman olarak tutmaya çalışan insanlar için” şeklinde konuştu