Polkadot (DOT) kaç TL?

Alt coin'ler yükselişini sürdürürken, kripto para piyasası yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Dogecoin ile birlikte en çok dikkat çeken coinlerden olan Polkadot (DOT) yükselişine devam ediyor. Dogecoin'e destek veren Elon Musk'ın satılabilir açıklaması bu coine olan ilgiyi azaltırken, DOT rekor tazelemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta neredeyse her gün rekorlar kıran ve kısa sürede 5 dolardan 28 dolar seviyelerine kadar çıkan DOT, bugün 177 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Polkadot (DOT) nedir?

İsviçre menşeili bir vakıf olan Web3 tarafından 19 Ağustos 2020 tarihinde piyasaya sürülen DOT, Nominated Proof of Stake (NPoS) olarak adlandırılan bir konsensüs mekanizmasını kullanıyor.

DOT, kullanıcılarına aynı anda pek çok blokzincir projesine ev sahipliği yapabilmeyi; hızlı, ölçeklenebilir ve güvenli bir ağdan geliştiricileri yararlandırabilmeyi; paralel zincirlerde çalışan farklı projeleri beraber çalıştırabilmeyi vaadediyor.