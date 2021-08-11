Poly Network’ten 600 milyon dolarlık token çalındı

Dünyanın en yaygın kullanılan dijital defterlerini birbirine bağlayan şirkete yapılan söz konusu siber saldırı, merkeziyetsiz finans (DeFi) tarihinin en büyük hırsızlık olaylarından biri olarak görülürken, aynı zamanda kripto para birimleri piyasasının en hızlı büyüyen alanlarından biri olan DeFi’da müşteri ve yatırımcıların korunması için yeterli regülasyon bulunmadığını da ortaya koydu.

PolyNetwork’ün geliştirdiği protokol kapsamında kullanıcılar, bir blok zincire bağlı tokenları başka bir ağa gönderebiliyor. Binance Chain ve Ethereum gibi dünyanın en yaygın kullanılan blok zincirleri bağımsız olarak geliştiriliyor ve bu blok zinciri üzerinde yatırımcılara teşvik amacıyla sunulan tokenlar farklı teknolojiler üzerinde çalışıyor. Bu da yatırımcıların kolayca tokenlarını satmak veya farklı yatırımlar için kullanmak amacıyla başka bir blok zincire taşımasının kolay olmadığı anlamına geliyor.

PolyNetwork’ten yapılan açıklamada, siber saldırganlar defterlere erişim sağlamak ve para transferini gerçekleştirmek için şirketin henüz blok zinciri genelinde paylaşmayı düşünmediği bir testteki zayıflıktan yararlandı. Değeri yaklaşık 600 milyon dolar olan çalınan tokenların 270 milyon dolardan fazlası Ethereum blok zinciri, 250 milyon doları Binance Smart Chain ve 84 milyon doları Polygon ağından çalındı. Ethereum’a yönelik analitik platformu Etherscan’den yapılan açıklamada hırsızların Binance Coin ve Ether’in yanı sıra Shiba Inu, Matic ve Uniswap gibi daha küçük tokenları da çaldığı söylendi.

Saldırı sonrası PolyNetwork, blok zincir üzerinde işlemlerden sorumlu madenciler ve kripto para borsalarına işlemleri engelleme çağrısında bulundu ve “Yasal olarak harekete geçeceğiz. Saldırganları çaldıkları varlıkları geri vermeye çağırıyoruz” dedi. Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance CEO’su Changpeng Zhao da her ne kadar Binance blok zincirini kimse kontrol etmese de şirketin “aktif bir şekilde yardımcı olabilmek için tüm güvenlik ortaklarıyla koordine olarak çalıştığını” söyledi ve ekledi: “Bunun hiçbir garantisi yok ama elimizden geleni yapacağız.” Ayrıca stablecoin şirketi Tether Baş Teknoloji Yöneticisi Paolo Ardoino da Tether’in Poly Network üzerindeki 33 milyon dolar değerinde tokenı dondurduğunu açıkladı.