Rain Türkiye’den sermaye artırımı

Birçok ülkede faaliyet gösteren ABD merkezli kripto varlık platformu Rain’in Türkiye iştiraki Rain Türkiye, ödenmiş sermayesini artırdı. 2021 yılında Türkiye’deki çalışmalarını hızlandıran Rain Türkiye, pandemi sürecinde büyümeye devam etti ve çalışan sayısını da artırdı. Sektöre yatırım yapmayı sürdüren şirket, bu çerçevede ödenmiş sermayesini 50 milyon TL’ye yükseltti.



Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır, konuya ilişkin şunlar söyledi: “Rain olarak kendimizi herkesin kripto gibi yeni nesil hizmetlerden faydalanabilmesi için sorumlu görüyoruz. İnsanların kripto yolculuğunda güvenebilecekleri ve değer elde edebilecekleri, basit, güvenli ve kullanımı kolay hizmetler sunan güvenilir bir yol arkadaşı olmak için çalışıyoruz. Kullanıcılarımız için güvenlik ve regülasyonlara uyum, Rain Türkiye’nin temel önceliğidir. Buna yönelik ilgili ekipleri oluşturup, organizasyonel çalışmalar yaparak, bir finans kuruluşu vizyonu ile regülasyon varmışçasına çalışıyoruz. Ayrıca sektörle ilgili doğru bilgilendirme ve eğitimleri, uluslararası tecrübemizi aktararak vermek istiyoruz. Sektördeki sorumluluğumuzun bilinciyle, regülasyona hazırlık olarak sermaye artırımı kararı aldık ve ödenmiş sermayemizi 4 milyon 35 bin TL’den 50 milyon TL’ye çıkardık. Amacımız; Türkiye’de konuya ilişkin regülasyonların çıkmasıyla lisanslı bir platform olmak. Rain olarak global stratejimiz kapsamında, dünyada faaliyette bulunduğumuz ve bulunacağımız tüm ülkelerde gerekli lisansların alınması için çalışmaya öncelik veriyoruz. Regülasyonların en yakın zamanda hayata geçirilmesinin sektördeki bütün paydaşlar için gerekli ve faydalı olacağını savunuyoruz.”