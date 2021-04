Regülasyon endişesine rağmen kriptolar dirençli

Takip Et

Deniz KILINÇ

ABD Hazine Bakanlığı’nın kripto varlıklarla yapılan kara para aklama faaliyetlerine yaptırım uygulayacağı haberleriyle Bitcoin şubat ayından bu yana ilk kez 55 bin doların altına indi. ABD'nin piyasayı düzenleeceği iddiaları ve Çin’in Sincan eyaletindeki elektrik kesintilerinin madencilik faaliyetlerini geçici olarak engellemesi de mevcut ayı piyasasını destekledi. Coinmarketcap. com’a göre Coinbase’in halka arzı öncesi 64 bin 863 dolarla geçen hafta rekor tazeleyen Bitcoin, pazar günü 10 bin doların üzerinde kayıpla 51 bin dolara kadar geriledi. Piyasa hacmi bakımından piyasanın en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum da cuma günü 2,547 dolarla yeni rekorunu kırdıktan sonra dün TSİ 17:00’de yüzde 12,49 kayıpla 2,115 dolara indi. Piyasanın belirleyicilerindeki söz konusu volatilite altcoinlere de olumsuz yansırken, Bitcoin dün 55 bin dolarla destek düzeyinin üzerinde kalmayı başardı. Bitcoin ayakta kalmaya devam etse de hükümetlerin kripto para birimleri piyasalarına yönelik düzenleme hamleleri piyasadaki seyri her an tersine çevirebilir nitelikte.

Türkiye ödeme ekosistemi bir süredir sıkı denetimde

ABD’nin en büyük dijital varlık borsası olarak faaliyet gösteren Coinbase hisseleri, çarşamba günü Nasdaq’ta doğrudan listelendi. Yaklaşık 56 milyon müşterinin varlıklarını yöneten şirket gün sonunda 65,4 milyar dolar sermayeye ulaştı. Coinbase listelenmesine paralel Bitcoin’den ve Ethereum’dan gelen yeni rekorların ardından piyasa, yeni regülasyonlarla düşüşe geçti. Türkiye’de Merkez Bankası, kripto varlıkların “anonim bir yapıda olmaları dolayısıyla suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinde” kullanılmaları sebebiyle ödemelerde kullanımını yasakladı. Teneo Intelligence’ın ortak başkanı Wolfango Piccoli, Türkiye’nin beş yıllık PayPal yasa

ğını hatırlatarak, “Türk otoriteler bir süredir ödeme ekosistemini sıkı denetimde tutuyor” yorumunu yaptı. Terra Securities Baş Ekonomisti Enver Erkan’a göre ise Merkez Bankası bu hamleyle Türk lirasının değerini ve borsaya yapılan yatırımı korumaya çalışıyor olabilir: “Kripto varlıklar çok ciddi bir alternatif olarak ortaya çıktı çünkü Türk yatırımcılar hisse piyasalarından korkuyor, döviz kuru öngörülemiyor ve altın çok pahalı.”

Piyasa hacminde 400 milyar dolara yakın kayıp

Merkez Bankası’ndan gelen yasağın ardından pazar günü medyada ABD Hazine Bakanlığı’nın dijital varlıklarla gerçekleştirilen para aklama faaliyetlerine karşı sert önlemler alacağı iddiaları piyasayı vurdu. Bakanlıktan henüz bir açıklama yapılmazken, toplam kripto para piyasa hacmi, Coinbase’in doğrudan listelendiği çarşamba günkü 2 trilyon 300 milyar dolar düzeyinden dün 1 trilyon 900 milyar dolara geriledi.

Kripto para fiyatları ve hash oranı doğru orantılı

Söz konusu yaptırım iddialarının yanında kripto para birimleri madenciliğinin işlem hızı olarak tanımlanan hash oranının neredeyse yarı yarıya düştüğü iddiaları da piyasadaki düşüşün ardındaki etkenlerden. Söz konusu hash oranındaki düşüşün madenci sayısının yüksek olduğu Çin’in Sincan kentindeki geniş çaplı elektrik kesintisinden kaynaklandığı düşünülüyor. Elektrik kesintileri geçici olarak madencilerin faaliyetlerini engelledi ve bu da işlenen blok sayısını azaltarak işlem hacmine olumsuz yansıdı. Kripto para ve blok zincir analisti Willy Woo, bu düşüşün kripto para fiyatları ve hash oranının her zaman doğru orantılı olmasından kaynaklandığı yorumunu yapıyor.

Altcoinlerde çift haneli kayıplar

Willy Woo’ya göre hash oranındaki düşüşün etkisi geçici olsa da, söz konusu gelişmelerden en büyük darbeyi altcoinler aldı. En yüksek hacimli ilk on kripto para biriminden Bitcoin ve Ethereum’un yanında Binance Coin dün TSİ 17:00’de yüzde 12,85, Ripple yüzde 19,07, Cardano yüzde 14,06, Polkadot yüzde 19,46, Litecoin yüzde 17,33 ve Bitcoin Cash yüzde 18,41 değer kaybetti. İlk ondan yüzde 21,29 ile yalnızca Dogecoin yükseldi. Düşüş eğiliminin aksine Dogecoin’de görülen artış ise Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter’daki paylaşımlarıyla yaptığı spekülasyondan kaynaklanıyor.

“Coinbase’e bahis oynamak Bitcoin’e bahis oynamak demek”

Coinbase hisselerinin listelenmesi kripto para birimi piyasalarında da yükselişe sebep olurken, piyasanın geleceği ise regülasyonlar ve Bitcoin’e bağlı. 2015’ten beri Coinbase’in yatırımcısı olan DFJ Growth yetkilisi Barry Schuler, The Financial Times’a verdiği demeçte piyasadaki yükselişin milenyum neslinin kripto para birimlerine yönelmesiyle desteklendiğini belirtti. Schuler, “Geleneksel finans altyapısına bakıyorlar ve hileli olduğunu düşünüyorlar, haklılar” dedi. Öte yandan Forbes Advisor yazarı Taylor Tepper, Bitcoin’in tıpkı altın gibi asli bir değeri olmadığını fakat bunun yatırımcıların “parlak sarı metale olan ilgisini azaltmadığını” belirterek, “Bitcoin’in dijital altın özelliği ve özellikle kurumsal yatırımcıların kripto para ilgisi Bitcoin’in yükselişini sürdürdü. Şu an en azından kısa vadede Coinbase’e bahis oynamak, Bitcoin’in güçlü doların yerini alacağı değil spekülatif bir varlık olarak yükselişine devam edeceğine bahis oynamak demek” dedi.