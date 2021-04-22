Regülatörlerden Binance'in hisse tokenlerine inceleme

Avrupalı regülatörler, dünyanın en büyük kriptopara borsalarından Binance'nin hisse senedi tokenlerinde işlem yapılmasına imkan verirken AB'nin menkul kıymet kurallarına uyup uymadığını inceleyecekler.

Financial Times'ın haberine göre, İngiltere Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), FT'ye yaptığı açıklamada hisse tokeni ürünü anlamak için Binance ile birlikte çalıştıklarını belirtirken, ürünlerin ve hizmetlerin FCA kurallarına uygun olup olmadığını belirlenmesinde Binance ve üst yönetim ekibinin sorumlu olduğunu da vurguladı.

Tesla hisseleri komisyonsuz alınıp satılıyor

Almanya'da Bafin ise hisse token platformu için potansiyel soruşturma konusunda bilgi vermedi.

Binance önceki hafta yaptığı açıklama ile hisse senedi tokenları ile komisyonsuz işlem yapılacağını duyurmuş ve şu an için Binance hisse senedi token'ları ile birlikte sadece Tesla hisselerinin komisyonsuz olarak alınıp satılabildiğini açıklamıştı.

14 Nisan'da Coinbase hisse senetlerinin Nasdaq'da işleme açılması sonrası da Coinbase hissesi ile desteklenen "COIN" token’ını platformunda listeleyeceğini duyurmuştu. Token’laştırılmış Coinbase hissesi, COIN/BUSD işlem çiftiyle alınıp satılabiliyor.

Türkiye ve ABD'den işlem yapılamıyor

Binance'nin hisse tokenlerinde ABD, Çin ve Türkiye'den işlem yapılamıyor.

Binance, kendi web sitesinden yaptığı açıklamada daha fazla hisse senedi token'ı ve özelliği listeleyerek piyasa talebine yanıt vermeye devam edeceğini belirtirken, bunun için FTX ve Bittrex Global’in de işbirliği içinde olduğu Alman finans firması CM Equity AG ve İsviçre merkezli tokenizasyon şirketi Digital Assets AG ile anlaştığını da duyurmuştu.