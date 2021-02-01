Ripple kaç TL oldu?

Kripto para piyasasında hareketlilik devam ediyor. Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği Ripple için bugün heyecanlı bir bekleyiş yaşanıyor. Reddit kullanıcılarının bugün 16.30'da Ripple için fiyat yükseltme denemesi yapması bekleniyor.

Elon Musk'ın Bitcoin paylaşımının ardından Reddit Wall Street grupları GameStop ve Dogecoin fiyatlarının yükselmesi için hamle yaptı. Reddit grupları bugün ise Ripple fiyatları için bir deneme yapacak.

Henüz Ripple fiyatları için denemeler başlamasa da Ripple fiyatları şimdiden yüzde 100 artış gösterdi.

Ripple fiyatları Asya alımları ile yükseldi

2020 Kasım ve Aralık döneminde büyük kayıplar yaşayan Ripple, şu anda yükselişe geçti. Dolar bazında son 24 saatte yüzde 44 yükselen Ripple'ın haftalık yükselişi ise yüzde 110'a yaklaştı. Çin sosyal medyasında Ripple özellikle son 3 gündür çok konuşulmaya başlandı. Ripple'ın bu haftaki yükselişinde Asyalı yatırımcıların yaptığı alımların etkili olduğu düşünülüyor.

Ripple kaç TL?

Serbest piyasada 1 Ripple fiyatı 2.02 TL oldu.