Ripple, Tranglo'dan yüzde 40 hisse alıyor

Ripple, Tranglo'dan yüzde 40 hisse almayı öngören anlaşmanın, işlemlerde bağlı XRP tokeninin alım-satımına yönelik talebi karşılamaya yardımcı olacağını bildirdi.

Duyurunun, Goldman Sachs Group ve Uber Technologies'de eski bir yönetici olan Brooks Entwistle'ın Ripple'in Güneydoğu Asya genel müdürü olmasından yaklaşık bir hafta sonra geldiği belirtildi.

Entwistle bir röportajda Ripple'ın kripto kullanımıyla daha ucuz, daha hızlı ve daha güvenilir sınır ötesi ödemelere yönelik talebi karşılamak için bölgedeki yeni pazarlara doğru genişlediğini söyledi.

Kaynak: Matriks