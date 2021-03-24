Robinhood halka arz için başvurdu

Yakın zamanda kripto para birimi işini genişleten popüler bir alım-satım uygulaması olan Robinhood, halka açılmak için Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvurdu.

Şirket hisse senetlerinin halka arzına ilişkin olarak SEC'e bir taslak kayıt beyanı sunduğunu doğruladı.

Robinhood, halka arzın ne zaman gerçekleşeceğini belirtmemiş olsa da, halka arzın SEC, piyasa ve diğer koşullara tabi olarak gözden geçirme sürecinin tamamlanmasından sonra devam edeceğini teyit etti.

Kaynak: Matriks