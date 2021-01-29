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RobinHood, piyasa koşulları nedeniyle kripto işlemlerini sınırlandırdı

İşlem platformu RobinHood'un piyasa koşulları nedeniyle kripto  para işlemlerinde sınırlamaya gittiği belirtiliyor.

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CNBC'nin haberine göre RobinHood kullanıcıları anlık mevduat  işlemlerinin askıya alındığını ifade ediyorlar. Robinhood'un  kararın piyasa koşulları nedeniyle alındığını belirterek haberi  teyit ettiği vurgulandı.

Dogecoin fiyatının artmasına neden Reddit’teki WallStreetBets hareketi, topluluğun (subreddit) yöneticilerinden olduğu bilinen bir Twitter kullanıcısının “Dogecoin hiç 1 dolar oldu mu?” paylaşımının ardından söz konusu kripto para birimi fiyatı TSİ 15:00’te yüzde 296 yükseldi. Kripto para birimleri ve dijital teknolojilere yakınlığıyla bilinen Musk da, geçen yıl yine Twitter açıklamasına “Dogecoin CEO’su” yazmıştı

Kararın dijital para birimi Dogecoin'de %800'e varan artış  sonrasında geldiğinin altı çizildi.