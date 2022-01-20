Rusya'da kriptoparalar yasaklanıyor mu?

Rusya Merkez Bankası, Rusya sınırları içinde kriptopara kullanımının ve kriptopara madenciliğinin yasaklanmasını istedi. Banka, kritoparaların finansal istikrarı, vatandaşların refahını ve para politikasının bağımsızlığını tehdit ettiğini savundu.

Rusya MB bugün yayınladığı raporda, kriptoparalarda hızlı büyümeyi esas olarak spekülatif talebin belirlediğini ve kritoparalardaki bu spekülatif hareketin bir finansal piramit (saadet zinciri) karakteristiği taşıdığını savundu. Kriptopara piyasasında balonlar oluşabileceğini ifade eden Rusya MB, bu durumun finansal istikrarı ve vatandaşları tehlikeye sokabileceğini öne sürdü.

Finansal kuruluşların kriptoparalar ile herhangi bir işlem yapmalarının engellenmesini öneren Rusya MB, geleneksel paralar ile kriptopara alım veya satım amaçlı işlemlerin engellenmesine yonetlik mekanizmalar geliştirimmesini istedi.

Rusların aktif kriptopara kullanıcıları olduğunu belirten Rusya MB, kriptoparalarda yapılan yıllık işlemm hacminin 5 milyar dolar civarında olduğunu da vurguladı.

Rusya hali hazırda, bitcoin madenciliğinde ABD ve Kazakistan'ın ardından dünyanın en büyük oyuncusu.