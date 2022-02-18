Rusya'dan kripto para açıklaması

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, kripto paraların yasallaştırılmalarına yönelik bir yasa tasarısını bu yılın sonuna kadar hayata geçirmeyi beklediklerini söyledi.

Russia 24 TV kanalına konuşan Siluanov, "Kripto konusunda Rusya Merkez Bankası ile yaşadığımız anlaşmazlığın üstesinden geleceğimize inanıyorum. Hükümet ve Rusya MB, kripto paralara yönelik bir tasarının parlamentoya sunulması kornusunda anlaşmaya varacaklardır. Kriptolar konusunda daha geniş tartışmalar yapılacaktır. Yıl sonundan önce bu tasarıyı hayata geçirmeyi umuyorum" dedi.

Rusya Maliye Bakanlığı, kripto paraların yasalaştırılması yönünde tasarıyı hazırlığını dün resmi olarak duyurdu, ancak Rusya MB ile temel görüş ayrılıklarının da devam ettiğini belirtti.

Rusya MB geçtiğimiz ay yayınladığı raporda kripto paraların yasaklanmasını istemişti.