Safemoon'dan sonra Kripto dünyasının yeni yıl hediyesi HUH Token

HUH Token'ın piyasaya sürülmesinin ardından kripto para dünyasını fırtına gibi esmeye devam ediyor. Konuya dair yapılan yorumlar ise piyasaya sürülmesinin ardından sadece 48 saat içerisinde %1000’lik değer artışı yaşayan HUH Token’ın kripto dünyasını bu kadar etkilemesi şaşırtıcı karşılanmadığına işaret ederken, kripto dünyasında hareketlilik devam ediyor. Shiba Inu ve Safemoon da piyasaya ilk çıkışlarında HUH Token’la benzer bir yol seyrederken, PancakeSwap’ın da ilk 20’deki HUH Token derecesi ile başarılı bir başlangıç yakalayarak, gelecek dönemde bu değeri daha üst seviyeye ulaştırmayı planladığı gündemdeki yerini alıyor. Peki bu yılbaşının simgesi HUH Token olurken, Shiba Inu ve Safemoon piyasadaki yerini güvence altına almak için neler yapıyor?

Shiba Inu ve Safemoon, HUH Token ile aynı kaderi paylaşıyor

Son günlerde kripto dünyasında HUH Token’ın Shiba Inu ve Safemoon ile aynı kaderi paylaştığına dair bahisler sıklıkla tartışma konusu oluyor. HUH Token’ın Shiba Inu ve Safemoon’un ortak noktalarının başında ise her birinin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra çeşitli forumlar tarafından ortaya atılan dolandırıcılık söylentileri olarak görülüyor. Shiba Inu ve Safemoon da HUH Token gibi pazardaki hızlı gelişimi nedeniyle piyasaya sürüldükleri ilk aylarda kripto para biriminin bir aldatmaca olduğunu iddia eden yorumlar kripto takipçileri tarafından eleştirilmeye devam ediyor.

Kripto forumlarının “dolandırıcılık” söylentilerine tepkiler büyüyor

Son dönemde yeni kripto para birimlerinin piyasaya sürülmesinin ardından kripto dünyasına dair kuşkular artıyor. Yeni coinlerin kısa sürede yüksek değer elde etmesiyle Bitforex, UniSwap ve CoinGecko’nun yanı sıra Poocoin, BSC Scan ve PancakeSwap gibi siteler de bu tür dolandırıcılık ihtimallerinin tartışma konusu olması kripto takipçileri tarafından biliniyor olsa da bir kısmın “şaka” tabanlı paraların başarısını kabul edemediği ise yeni farkediliyor. Fakat kripto paraların piyasada uzun vadeli uygulanabilirliklerini göstermesiyle yatırımcıların yüksek kaliteli kripto para birimi geliştirme çabaları forumlarda yer alan bu tür yorumlarını ortadan kaldırmayı başarıyor.

HUH Token iddialara değerini artırarak yanıt veriyor

Kripto dünyasında Shiba Inu ve Safemoon'un bu kadar güçlü çıkış yakalamaları ve HUH Token'ın ayak izlerini takip etmesi beklenen bir adım olarak kabul görmeye devam ederken

HUH Token'ın birkaç haftadan kısa bir sürede 12 bin kripto sahibine ulaşmış olduğu görülüyor. HUH Token’ın 3 ayda 1 milyon kripto yatırımcısına ulaşmayı hedeflemesi ise yatırımcılar tarafından güven motivasyonu oluştururken sunduğu avantajlar da hali hazırdaki ilgiyi artırıyor. HUH Token güncel sahiplerinin arkadaşlarına ve akrabalarına her yeni depozito için %10 BNB teşviki ve hakem için %10 indirimli satış maliyeti almaları için sağlayabilecekleri benzersiz bir referans kodu sunuyor. Yönlendirme kodunu ise sınırsız bir uygulamaya dönüştürerek yatırımcılarına avantaj sağlıyor.

Huh Token yükselişi altcoinlere ilgiyi artırıyor

HUH Token'ın ilk 48 saatinde artan mevduat, dikkate değer pazar artış yüzdeleri ve en yüksek fiyatının %100'üne geri dönme potansiyeli ile yüksek bir başarı elde etmesine katkı sağlarken, Shiba Inu, Safemoon ve HUH Token gibi dolandırıcılık söylentilerine konu olan altcoinlere ilgiyi artırıyor. Kripto yorumcuları altcoinlerin geleceğinin parlak olduğunu öne sürerken, bu durum kripto para piyasasında popülerlik kazanmalarının bir başlıca nedeni olarak kabul görüyor. Altcoin yükselişlerindeki diğer nedenler arasında ise Shiba Inu, Safemoon ve HUH Token, yaratıcılarının ve istikrarlı olarak büyüyen kripto sever topluluklarının olumlu çabaları yer alıyor. Altcoinler, Bitcoin gibi balina para birimlerinden farklı olarak ise kripto para birimine kripto para piyasasında tanımlanmış olarak kazançlı bir yaşam süresi sağlıyor. Bu sayede altcoinler önemli satın alma ve satış gücüne sahip kişilerden etkilenmesinin önüne geçiyor.

Huh Token web sitesi: https://huh.social

Bu bir ilandır.

Yatırım tavsiyesi değildir.