Sanatçı Yılmaz Aslantürk’ün NFT sistemi üzerinden sanal cüzdanı soyuldu

Mehmet KAYA

ANKARA- Yarattığı Otis Abi çizgi karakteriyle tanınan Sanatçı Yılmaz Aslantürk’ün NFT hesabı ve bağlı kripto sanal cüzdanının olduğu bilgisayara erişilerek, NFT satışlarından elde ettiği ethereum cinsi varlıkları çalındı.

Varlıkların çalınmasını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Aslantürk, sanal cüzdan ve NFT satışı yapan platforma tepki gösterdi. DÜNYA’ya bilgi veren Yılmaz Aslantürk, OpenSea adlı NFT satış sitesi ve bu sitenin bağlı ethereum sanal cüzdan sağlayıcı Metamask’ın sorumluluk almaya yanaşmadığını açıkladı.

Yılmaz Aslantürk, 2021 Kasım ayında bilgisayarı açıkken erişim sağlandığını fark ettiğini ve çok kısa süre içinde kendisi müdahale edemeden bilgisayarında kayıtlı sanal cüzdanı ve eşinin sanal cüzdanının boşaltıldığını söyledi. Sanal cüzdan sağlayıcı Metamask ve bu sitenin aracılığıyla NFT eserlerinin satıldığı OpenSea şirketi ile bağlantıya geçtiğini kaydeden Aslantürk, herhangi bir yardım alamadığını vurguladı.

Halen eserlerine ya da sanal cüzdanına erişim konusunda endişeleri olduğunu ve bilgisayarın kullanamadığını söyleyen Aslantürk, “Birkaç kişiyle konuştum, NFT’leri yüklerken, satışa sunarken sürekli onay isteniyor. Buralardan bir açıktan yararlanmış olabilecekleri söyleniyor. Ne OpenSea ne de Metamask herhangi bir yardımda bulunmuyor, standart sayfalara yönlendiriyor” dedi.

Eserleri koruma altında değil

Satışa sunduğu ve siteye yüklediği NFT eserlerinin de OpenSea tarafından koruma altına alınmadığını belirten Yılmaz Aslantürk, “Eserleri silmek için de para isteniyor. Satışını durdurma yönünde de bir girişimleri olmadı. Henüz satışa sunmadığım, yüklenmiş eserler de var. Onların da koruma altında olup olmadığını bilmiyorum. Daha önce satılan eserlerin tekrar satışlarından yüzde 10 pay gelir. Onun da hırsıza gitmesi sözkonusu olabilir” dedi.