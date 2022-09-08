SEC Başkanı'ndan kripto açıklaması: Daha fazla yetki verilmeli

ABD'nin sermaye piyasası denetim, gözetim kurumu SEC'in Başkanı Gary Gensler, Kongre gündeminde bulunan ve ABD'nin bir diğer önde gelen piyasa regülatörlerinden CFTC'ye kriptolar konusunda daha fazla yetki veren tasarıyı desteklediği sinyalini verdi.

Gensler katıldığı konferansta yaptığı açıklamada, CFTC'ye ek yetkiler verilmesi konusunda Kongre ile birlikte çalışmayı beklediğini ifade ederek, kripto tokenlerin ve bunlarla ilişkili aracıların gözetimi ve denetimi konusunda daha fazla yetkiye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Gensler 2009-2014 arasında CFTC Başkanı olarak görev yapmıştı.