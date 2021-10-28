ABD'li menkul kıymetler piyasası regülatör SEC, kaldıraçlı Bitcoin fonuna onay vermeyecek.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre SEC, şu aşamada yalnızca kaldıraçlı olmayan Bitcoin fonlarına onay vermeyi planlıyor. Kuruluş, en azından 1 varlık yönetimi şirketinden kaldıraçlı fon planını rafa kaldırmasını istedi.

SEC, ilk Bitcoin ETF'ine geçen hafta onay vermişti. Regülatörün şu aşamada Bitcoin fonlarını ETF gibi kaldıraçlı olmayanlar ile sınırlı tutmak istediği kaydedildi.