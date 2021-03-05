“SEC, XRP konusunda regülasyon hakkına sahip değil”

Ripple Labs, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından kripto para XRP konusunda açılan davaya ilişkin cevabında, Betcoin ve Ether'i regülasyondan muaf tutan ABD'li regülatör kuruluş SEC'in XRP'yi menkul kıymet gibi görerek adım atmasının hukuki olmadığı iddia edildi.

Kuruluş, mahkemeye gönderdiği yazıda, "SEC'in XRP'yi regüle etme hakkı yok. Zira XRP uluslararası ve ulusal işlemlerde kullanılan bir sanal para. Bir menkul kıymet değil" savunması yaptı.

SEC, Ripple'ın 1 milyar dolarlık XRP arzında yatırımcıları yanılttığı iddiasıyla dava açmıştı. Dava dilekçesinde SEC'in Ether ve Bitcoin için yürürlüğe konmayan regülasyonların XRP için yürürlüğe alınmasının yasal yetkiyi aşmak olacağı da öne sürüldü.