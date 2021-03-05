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“SEC, XRP konusunda regülasyon hakkına sahip değil”

Kripto para piyasasının en büyük hacimli yedinci varlığı Ripple, SEC’in  kendisini menkul kıymet olarak görmesinin hukuki, olmadığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ripple Labs, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından kripto para XRP  konusunda açılan davaya ilişkin cevabında, Betcoin ve Ether'i  regülasyondan muaf tutan ABD'li regülatör kuruluş SEC'in XRP'yi  menkul kıymet gibi görerek adım atmasının hukuki olmadığı iddia  edildi.

Kuruluş, mahkemeye gönderdiği yazıda, "SEC'in XRP'yi  regüle etme hakkı yok. Zira XRP uluslararası ve ulusal işlemlerde  kullanılan bir sanal para. Bir menkul kıymet değil" savunması  yaptı.

SEC, Ripple'ın 1 milyar dolarlık XRP arzında yatırımcıları  yanılttığı iddiasıyla dava açmıştı. Dava dilekçesinde SEC'in Ether ve Bitcoin için yürürlüğe konmayan regülasyonların XRP  için yürürlüğe alınmasının yasal yetkiyi aşmak olacağı da  öne sürüldü.