Shiba Inu ne kadar? SHIB Coin Paribu'da işleme koyuldu

Kripto para piyasası yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta rekor bir yükseliş yaşayan ve 66 bin dolar seviyesini geçerek tarihi seviyesini gören Bitcoin, bu hafta ise gerilemeye başladı ve bugün 61 bin doların altına inerek yükseliş sürecindeki yatırım yapanları üzdü. Bitcoin'deki düşüşe rağmen altcoinlerde ise yatırımcısının yüzünü güldüren coinler görüldü.

En popüler altcoinlerden olan Ethereum yüzde 1,5 değer kazanarak 4.270 dolara çıkarken, en büyük sürprizi ise Shiba Inu Coin yaptı. Shiba Coin son 1 ayda yükselişiyle yüzde 653 değer kazanırken, son bir haftada ise yatırımcısına yüzde 95 kazandırdı.

Ethereum tabanl olan ve Ağustos 2020'de piyasaya sürülen Shiba Coin, bugün yüzde 15'in üzerinde bir artışla 0,00000875 dolardan işlem görüyor.

Paribu'da işleme koyuldu

Yatırımcıların dikkatini çeken Shiba Inu (SHIB), Paribu'da işleme koyuldu. Shiba Coin'in Paribu'da alış-satış işlemleri 26 Ekim 2021 saat 15.00 itibariyle başladı.

Shiba Coin nedir?

Bir dönem Elon Musk'ın desteklediği ve adından söz ettiren Dogecoin'den esinlenerek geliştirilen Shiba Coin, 'DOGE Killer' sloganıyla yola çıktı.

Ağustos 2020'de Ryoshi olarak bilinen anonim bir kurucu tarafından piyasaya sürülen Shiba Coin hızlı yükselişiyle dikkat çekerken, Mayıs 2021'den sonra yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.