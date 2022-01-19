Silvergate Capital: Fed'in dijital para çıkarması yıllar alır

Kripto banka Silvergate Capital'in CEO'su Alan Lane, Fed'in bir dijital para çıkarmasının büyük olasılıkla daha yıllar alacağını söyledi.

2022 yılında dolar destekli stablecoin ihracına hazırlanan Silvergate, potansiyel rekabetten endişe duymadığını belirtti.

"Eğer ABD merkez bankası dijital parası (CDBC) çıkarır ve bunu tüketicilerin kullanımına sunar ise, mevcut veya çıkarılacak herhangi bir stablecoin ile rekabet eder duruma gelir" diye konuşan Lane, "Ancak Fed'in kendi dijital parasını yakın zamanda çıkarması muhtemel değil. Bu konuda endişeli değiliz, 2022'de kendi stablecoinimizin çıkarmaya hazırız" dedi

Kaliforniya merkezli olan Silvergate Capital, kriptopara pozisyonları karşılığında ABD Doları cinsinden kredi almak isteyen şirketlere hizmet veriyor.

Silvergate, ABD Doları destekli stablecoin ihraccısı olmak için dördüncü çeyrekte New York Finansal Hizmetler Departmanı'na başvuru yaptı.