Sinema devi Shiba'yı kabul edecek

Kripto para piyasasında son dönemdeki yükselişin yıldızı Shiba'ya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

ABD merkezli sinema salonu zinciri AMC, Shiba Inu‘yu (SHIB) ödeme yöntemi olarak kabul edeceğini duyurdu.

Shiba, ekim ayından bu yana yüzde 1500'ün üzerinde artışla yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü.

Attention #SHIBArmy: Our friends @Bitpay decided to support Shiba Inu specifically because I asked, so AMC can take Shiba Inu for online payments of movie tickets and concessions. @AMCTheatres to be the first @bitpay client to accept Shiba Inu. Timing 60-120 days. This is a WOW! pic.twitter.com/F54i22hHDv