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Sinema devi Shiba'yı kabul edecek

ABD merkezli sinema salonu zinciri AMC, Shiba'yı ödeme yöntemi olarak kabul edeceğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kripto para piyasasında son dönemdeki yükselişin yıldızı Shiba'ya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. 

ABD merkezli sinema salonu zinciri AMC, Shiba Inu‘yu (SHIB) ödeme yöntemi olarak kabul edeceğini duyurdu.

Shiba, ekim ayından bu yana yüzde 1500'ün üzerinde artışla yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü.

AMC CEO’su Adam Aron'un Twitter’dan yaptığı açıklamada, SHIB’i 60 ila 120 gün içerisinde önde gelen kripto para ödeme şirketi BitPay aracılığıyla kabul edeceklerini açıkladı.

BitPay’in kendi önerisi üzerine Shiba Inu’yu kabul etmeye başlayacağını açıklayan Aron, hizmeti ilk kez AMC’nin kullanacağını da kaydetti.

Shiba Inu topluluğundan AMC’nin kripto parayı kabul etmesi için çok sayıda talep gelmişti.

Diğer yandan AMC, çevrim içi ödemelerde Bitcoin, Ether ve diğer kripto paraları kabul ediyor.

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