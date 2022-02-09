Singapur'da kripto yatırımları rekor kırdı

Singapur'da kripto yatırımları 2021'de 10 kattan fazla artarak rekor kırdı.

KPMG verilerine göre, Singapur'da kriptopara ve blokzincir sektöründe yatırımlar 2021'de 10 kattan fazla artarak rekor kırdı.

KPMG'nin Pulse of Fintech raporuna göre, Singapur'da 2021 yılında 82 yatırım anlaşması gerçekleşti ve bunların toplam tutarı 1,48 milyar dolar oldu. 2020'de kripto ve blokzincir sektörüne 110 milyon dolar yatırım yapılmıştı.

KPMG Internatiol'ın küresel finansal teknoloji lideri Anton Ruddenklau yaptığı açıklamada, "Kriptoparalar ve blokzincirin 2022 yılında da yatırım için çoksıcak alanlar olması bekleniyor" dedi.