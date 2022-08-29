Singapur'dan kripto para yatırımcılarını koruma adımı

Singapur Para Otoritesi, kripto paralarda işlem yapanları korumak için yeni yollar arayan politika yapıcılar, finansal regülatörler arasına katıldı.

Para Otoritesi (MAS), kripto paralarda işlem yapanları korumak için aralarında tüketicilere sürdürülebilirlik testi uygulamanın, bireysel yatırımcılar için kaldıraç kullanımını ve kredi kolaylıklarını azaltmanın aralarında olduğu yöntemleri tartışıyor.

MAS yöneticisi Ravi Menon bu sabah yaptığı açıklamada, hazırladıkları önerileri Ekim ayına kadar kamuoyunun tartışmasına açacaklarını belirtti.

"Bireysel yatırımcıların kriptoparalara erişimlerini yasaklamak çalışmaz. Kriptopara dünyasını sınır tanımayan bir piyasa" diye konuşan Menon, "Bu ortamda küresel regülatörlerin yapabileceği en büyük etki regülasyonları güçlendirmek. MAS da bunu yapacak" dedi.