Solana ağı bir ayda ikinci kez sorun yaşadı

Bitcoin ve Ethereum'dan sonra dünyanın üçüncü büyük kripto parası olan olan Solana'nın blokzinciri son bir ayda ikinci kez sıkıntı yaşadı.

Solana ağında yeni blokların birkaç saat boyunca eklenememesi, Solana blokzinciri üzerine inşa edilmiş uygulamaların devre dışı kalmaları Solana fiyatında ciddi düşüşe yol açtı.

Solana fiyatı son 24 saatte yüzde 14,7 düşüşle 38,14 dolar seviyesine kadar indi.