Solana ne kadar? Solana kaç TL?

Son dönemde kripto para piyasası açısından oldukça hareketli geçiyor. El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmesinin ardından yükselen Bitcoin, gelen yoğun satışlar sonrasında yüzde 20 değer kaybetti. Bitcoin'deki bu kayıp alt coin birimlerini de etkiledi. Son günlerde ise kripto para birimlerinde toparlanma görülüyor. Bu noktada en ciddi yükseliş gösteren birimlerden biri ise Solana. Gösterdiği performansşa Ripple'ı tahtından eden Solana, en yüksek hacimli 6. kripto para birimi olmayı başardı.

Solana ne kadar?

10 Eylül itibariyle 1 Solana, 185 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Bu miktar 1569 TL'ye tekabül ediyor.

Toplam işlem hacmi 20 milyar doları aştı

Solana'nın yükselişiyle birlikte toplam işlem hacmi 20 milyar doları aştı. 20 Temmuz'da dibe vuran Solana, ardından yüzde 890 artarken, Solana tabanlı DeFi projelerinde kilitli toplam varlık 7,81 milyar doları aştı. Mercuryo'nun kurucu ortağı ve COO'su Greg Waisman, Cointelegraph'a SOL fiyatının 2021 sonunda 500 dolara ulaşmasını beklediğini söyledi.