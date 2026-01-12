Spot Bitcoin ETF’lerinden 681 milyon dolarlık çıkış

SoSoValue verilerine göre, 5-9 Ocak haftasında ABD’deki 12 spot Bitcoin ETF’sinden toplam 681 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Bu tablo, kurumsal yatırımcı ilgisinin kısa vadede ivme kaybettiğini gösteriyor.

En büyük çıkışın yaşandığı fon

Haftalık bazda en sert çıkış Fidelity FBTC’de görüldü; fondan 481 milyon dolar çıktı. Onu Grayscale GBTC (171,8 milyon dolar) ve ARK Invest ARKB (45,4 milyon dolar) izledi. Grayscale Mini Bitcoin Trust ile HODL ve BITB ETF’lerinde de toplam 46,1 milyon dolar çıkış kaydedildi.

IBIT’ten sınırlı giriş

Çıkışların küçük bir kısmını dengeleyen taraf ise BlackRock IBIT oldu. IBIT haftayı 25,9 milyon dolar net girişle kapatırken, diğer ETF’ler toplamda 37,7 milyon dolar katkı sağladı.

Volatilite talebi bastırdı

ETF çıkışları, bir önceki haftada görülen 458,7 milyon dolarlık güçlü girişlerin ardından geldi. O yükseliş, Bitcoin’i Aralık başından bu yana ilk kez 94 bin dolar üzerine taşımıştı. Ancak yoğun kâr satışları ve büyük tasfiyelerin tetiklediği volatilite, fiyat üzerinde yeniden baskı yarattı. Piyasada, dalgalanmanın yatışmasının beklenmesi kurumsal talebi sınırlıyor.

Zirvenin hâlâ yüzde 27,3 altında

Bitcoin, 12 Ocak Asya seansı itibarıyla 91 bin 652 dolar seviyesinde işlem görüyor. Buna karşın fiyat, 6 Ekim 2025’te görülen 126 bin 80 dolarlık zirvenin hâlâ yüzde 27,3 altında.

ETF’lerdeki sert çıkışlar kısa vadede baskı yaratsa da, teknik tablo Bitcoin için yukarı yönlü bir dönüş ihtimalinin masada olduğunu gösteriyor.