Stellar (XLM) kaç TL?

Son dönemde kripto paraya olan ilgi artarken, geride kalan haftalarda Reddit gruplarının hamleleri ve Elon Musk'ın paylaşımları nedeniyle bazı kripto paralarda hızlı yükselişler yaşanıyor. Kripto para yatırımcılarının en çok yatırım yaptığı coinlerden olan bir de Stellar (XLM).

Kripto para piyasasındaki ralliye katılan XLM, hafta içinde yüzde 62 oranında yükselirken, 0,59 dolar oldu. Stellar'daki aylık yükseliş ise yüzde 86'yı geçti.

XLM kaç TL?

1 XLM fiyatı 0,59 dolara yükselirken, TL karşılığı ise 4,1176 TL oldu.

USD Coin Stellar ağında

Circle ve Stellar Development Foundation tarafından yayınlanan ortak bir basın açıklamasına göre USD Coin (USDC) şu anda Stellar ağında resmi olarak mevcut durumda.