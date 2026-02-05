Stifel'den Bitcoin için 38 bin dolar uyarısı

Stifel, geçmiş piyasa döngülerine atıfta bulunarak Bitcoin'in 38 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu.

Banka, bu riskin arkasında Fed'in daha sıkı para politikası duruşu, ABD'de kripto düzenlemelerinin yavaşlaması, likiditenin daralması ve ETF'lerden güçlü çıkışlar olduğunu belirtti.

Stifel'e göre piyasada görünüm 'aşırı korku' bölgesine gerilerken, bu durum hem kurumsal hem de bireysel yatırımcı ilgisinin zayıfladığına işaret ediyor.