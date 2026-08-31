Strategy'den 370 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi

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Bitcoin odaklı kurumsal yatırım stratejisiyle öne çıkan Strategy, 24-30 Ağustos döneminde 4 bin 603 Bitcoin satın aldığını duyurdu. Şirketin yaklaşık 369,7 milyon dolar harcadığı alımda Bitcoin başına ortalama maliyet 80 bin 318 dolar olarak hesaplandı.

Bu işlemin ardından Strategy'nin toplam Bitcoin varlığı 845 bin 50 BTC'ye ulaştı. Şirket, elindeki Bitcoin'leri bugüne kadar toplam 63,73 milyar dolar maliyetle ve ortalama 75 bin 412 dolar fiyatla satın aldığını bildirdi.

Alımın kaynağı hisse satışları oldu

Strategy, son Bitcoin alımlarının finansmanını MSTR hisselerinin satışından elde edilen gelirle karşıladı. Şirket, hafta boyunca yapılan satışlardan net 602,8 milyon dolar sağladı.

Bunun yanı sıra şirket, STRC imtiyazlı hisselerinin geri alınması için 151,8 milyon dolar kullandı.

Dolar varlıkları 6,71 milyar dolara çıktı

Strategy'nin 30 Ağustos 2026 itibarıyla 5,10 milyar dolarlık USD Reserve ve 1,61 milyar dolarlık USD Cash bulundurduğu açıklandı. Böylece şirketin toplam dolar varlıkları 6,71 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Şirket, yapılan işlemler sonrasında net kaldıraç oranının yüzde 0'a gerilediğini belirtti. USD Duration göstergesinin 23 gün artarak 4 yıla çıktığı, STRC'nin BTC Credit göstergesinin ise 3 baz puan düşüşle 56 baz puan olduğu bildirildi.