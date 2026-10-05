Strategy'den yeni Bitcoin hamlesi: 28,7 milyon dolarlık alım

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Bitcoin hazine şirketi Strategy, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, 28 Eylül-4 Ekim döneminde yaklaşık 28,7 milyon dolar karşılığında 334 Bitcoin aldığını açıkladı. Şirketin son işlemlerinde Bitcoin başına ödediği ortalama tutar 85 bin 838,80 dolar oldu.

Şirketin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, alımların ardından portföydeki Bitcoin miktarının 848 bine yükselerek şirket tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını duyurdu.

Yaklaşık 73 milyar dolar piyasa değerine sahip bu varlıklar, Bitcoin'in 21 milyon adetlik toplam arzının yüzde 4'ünden fazlasına karşılık geliyor.

Maliyet ile piyasa değeri arasında 9 milyar dolarlık fark

Strategy'nin masraflar dahil toplam yatırımı yaklaşık 64 milyar doları, Bitcoin başına ortalama maliyeti ise 75 bin 440,70 doları buluyor.

Mevcut fiyatlar üzerinden hesaplandığında şirketin yaklaşık 9 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kârı bulunuyor. Bu tutar, satıştan elde edilen kazancı değil, portföyün güncel değeriyle alım maliyeti arasındaki farkı ifade ediyor.