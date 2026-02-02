Strategy'nin Bitcoin yatırımı 54 milyar doları aştı
Bitcoin yatırımlarıyla bilinen Strategy, ocak ayının son haftasında gerçekleştirdiği yeni alımlarla kripto para portföyünü genişletti. Şirket, 26 Ocak–1 Şubat döneminde ortalama 87.974 dolar seviyesinden 855 adet Bitcoin satın alarak yaklaşık 75,3 milyon dolarlık yatırım yaptı. Son alımla birlikte Strategy'nin toplam Bitcoin varlığı 713.502 adede yükselirken, portföyün toplam değeri 54,26 milyar dolar olarak hesaplandı.
Bitcoin yatırımlarıyla öne çıkan Strategy (eski adıyla MicroStrategy), 26 Ocak-1 Şubat döneminde portföyüne yeni alımlar eklediğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre Strategy, söz konusu haftada ortalama 87.974 dolar seviyesinden 855 adet Bitcoin satın aldı. Bu işlemlerin toplam maliyetinin yaklaşık 75,3 milyon dolar olduğu belirtildi.
Portföyün toplam mali değeri 54,26 milyar dolar
Son alımla birlikte şirketin elindeki toplam Bitcoin miktarı 713.502 adede yükseldi. Mevcut portföyün toplam mali değeri ise 54,26 milyar dolar olarak hesaplandı. Strategy’nin Bitcoin yatırımlarında ortalama maliyetinin 76.052 dolar seviyesinde olduğu aktarıldı.