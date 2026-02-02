Strategy'nin Bitcoin yatırımı 54 milyar doları aştı

Bitcoin yatırımlarıyla öne çıkan Strategy (eski adıyla MicroStrategy), 26 Ocak-1 Şubat döneminde portföyüne yeni alımlar eklediğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Strategy, söz konusu haftada ortalama 87.974 dolar seviyesinden 855 adet Bitcoin satın aldı. Bu işlemlerin toplam maliyetinin yaklaşık 75,3 milyon dolar olduğu belirtildi.

Portföyün toplam mali değeri 54,26 milyar dolar

Son alımla birlikte şirketin elindeki toplam Bitcoin miktarı 713.502 adede yükseldi. Mevcut portföyün toplam mali değeri ise 54,26 milyar dolar olarak hesaplandı. Strategy’nin Bitcoin yatırımlarında ortalama maliyetinin 76.052 dolar seviyesinde olduğu aktarıldı.