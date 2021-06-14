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Tayland'dan bazı kriptolara işlem yasağı

Tayland  bazı kripto paraların borsada işlem görmesini yasakladı

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
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Tayland'da düzenleyici kuruluş aralarında DogeCoin'in de olduğu sosyal  medya destekli kripto paraların borsalarda işlem görmesini yasakladı.

Hafta sonu açıklanan karar hemen yürürlüğe girdi. Borsalara gereken  işlemleri yapmaları için 30 gün süre tanındı.

Karara göre amacı belli  olmayan, ünlülerin ya da sosyal medyanın desteği ile hareket eden,  sadece küçük ölçekli borsa tarafından ihraç edilen kripto paraların Tayland'da işlem görmesi yasaklanacak.

Kripto paralar hafta sonu haber etkisiyle gerilemişti. Pazar günü Elon Musk'ın yenilenebilir kaynaklarının kullanımının yüzde 50'ye çıkması  halinde Bitcoin'i yeniden kabul edecekleri açıklaması ise piyasada  toparlanma sağlamıştı. Halihazırda Bitcoin fiyatı son 24 saatte
yüzde 8,5 yükselişle 39 bin 452 dolardan işlem görüyor.