Tayland'dan bazı kriptolara işlem yasağı

Tayland'da düzenleyici kuruluş aralarında DogeCoin'in de olduğu sosyal medya destekli kripto paraların borsalarda işlem görmesini yasakladı.

Hafta sonu açıklanan karar hemen yürürlüğe girdi. Borsalara gereken işlemleri yapmaları için 30 gün süre tanındı.

Karara göre amacı belli olmayan, ünlülerin ya da sosyal medyanın desteği ile hareket eden, sadece küçük ölçekli borsa tarafından ihraç edilen kripto paraların Tayland'da işlem görmesi yasaklanacak.

Kripto paralar hafta sonu haber etkisiyle gerilemişti. Pazar günü Elon Musk'ın yenilenebilir kaynaklarının kullanımının yüzde 50'ye çıkması halinde Bitcoin'i yeniden kabul edecekleri açıklaması ise piyasada toparlanma sağlamıştı. Halihazırda Bitcoin fiyatı son 24 saatte

yüzde 8,5 yükselişle 39 bin 452 dolardan işlem görüyor.