Terra’nın kurucusu için tutuklama emri

Bloomberg’te yer alan haberine göre sermaye piyasası kurallarını ihlal etmekle suçlanan Do Kwon ve Terraform Labs’ın birkaç çalışanı için tutuklama kararı çıktı.

Terra projesinin çökmesi sonrası Güney Kore tarafından başlatılan soruşturmada projeyle bağlantılı olan çalışanlara Haziran ayında yurt dışı yasağı getirilmişti. Temmuz ayında ise Güney Kore güvenlik güçleri, soruşturmalarını sürdürerek yerel kripto para borsaları da dahil olmak üzere Terraform Labs ile bağlantılı işletmelere baskın düzenledi.

Geçtiğimiz günlerde Terra çöküşüyle ilgili ilk detaylı röportajını veren Do Kwon, platformun sabit kripto parası UST’nin bir dolandırıcılık faaliyeti olduğu görüşünü reddetti ve ani çöküşüne kadar amacına uygun şekilde çalıştığına vurgu yaptı.

Röportaj esnasında Do Kwon, kendisine yönetilen suçlamalara rağmen kripto endüstrisinde çalışmaya devam edeceğini sözlerine eklemişti. Do Kwon’un şu an Singapur’da ikamet ettiği biliniyor. Son gelişmeyi ilk gündeme getiren Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo, Güney Kore savcılarının Do Kwon’un ülkeye getirilip tutuklanması için Interpol ile birlikte çalıştığını söyledi.

LUNA, 2 dolar seviyelerinden 7,5 dolara kadar yükseldikten sonra yeni haftaya düzeltmeyle başladı. Dün ise ABD Enflasyonu etkisiyle düşüşe geçen piyasada 4 dolar seviyesinde işlem gören kripto para, son gelişmeyle birlikte piyasa genelinden daha sert düşüşler görmeye devam ediyor.