Tesla, Bitcoin yatırımıyla 1 milyar dolar kâr etti

ABD merkezli yatırım şirketi Wedbush Secutities'inin hazırladığı bilgi notunda, "Tesla'nın bu yatırımla 2020'deki tüm elektrikli araç satışlarınınkinden daha fazla kar elde etme yolunda olduğunu" belirtildi.

Elon Musk'ın yöneticisi olduğu şirket, 8 Şubat'ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na Ocak'ta 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını bildirmişti. Şirket ayrıca Bitcoin'le ödeme kabul edebileceğini duyurmuştu.

Musk, bu bildirimden önce 47 milyondan fazla takipçisinin olduğu Twitter'daki bir mesajına Bitcoin koyunca kripto paranın değeri bir anda yüzde 20 artmıştı.