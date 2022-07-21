Tesla sonrası kripto paralarda son durum
Tesla'nın Bitcoin satışı sonrası kripto paralar, son dönemde elde ettiği kazanımların bir kısmını geri verdi.
Tesla'nın Bitcoin varlıklarını sattığını açıklaması kripto paraların düşmesine neden oldu.
ABD'li dev otomobil üreticisi, ikinci çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Sahibi olduğu Bitcoin'lerin yüzde 75'ini satan şirketin kasasına 936 milyon dolar girdi.
Tesla'nın bilançosunun ardından yaklaşık 1 ay sonra 24 bin doları aşan Bitcoin, kazanımların bir kısmını geri verdi ve 22 bin 600 dolara geriledi.
Bitcoin son 24 satte yüzde 3 düşüşle 23 bin dolar sınırında alıcı buluyor.
Ethereum'da da panik satışları yaşandı. 1630 dolara kadar tırmanan Ethereum, yüzde 5'e yakın değer kaydeberek 1500 doların altına indi.
Şirketin CEO'su Elon Musk, Bitcoin'leri Çin'deki belirsizlikler nedeniyle sattıklarını açıklarken, hiç Dogecoin satılmadığını belirtti.
Açıklamanın ardından Dogecoin, 0,074 dolara kadar yükseldi. Dogecoin, bugün 0,070 dolar civarında işlem görüyor.
Cardano, Solana gibi kripto varlıklarda da yüzde 10'a yakın düşüşler görüldü.