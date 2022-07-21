Tesla'dan büyük Bitcoin satışı

Tesla, geçen yıl satın aldığı Bitcoin'lerin yüzde 75'ini ikinci çeyrekte sattığını duyurdu.

İkinci çeyrek mali sonuçlarını açıklayan Tesla, Bitcoin satışından mali tablolarına ikinci çeyrekte 936 milyon dolar giriş olduğunu belirtti.

Tesla, Bitcoin piyasasına geçen yıl girmiş ve Şubat 2021'de yaptığı açıklamada 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmuştu. Aynı çeyrek içinde elindeki Bitcoin'lerin yüzde 10'unu satarak bilançosuna 272 milyon dolar giriş sağlamıştı.

İlk çeyrek sonunda Tesla'nın elinde 42 bin civarında Bitcoin bulunuyordu. Bunun yüzde 75'inin satılmasından 936 milyon dolar gelir elde edilmesi ortalama 29 bin dolar fiyat ile satış yapıldığı anlamına geliyor.