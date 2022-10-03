Tether portföyündeki ABD Hazine kağıdı miktarını artırdı

Tether yöneticisi Paolo Ardoino'nun Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, stabilkoin ihraccısı Tether portföyündeki ticari kağıt tutarını 50 milyon doların altına indirdi ve ABD Hazine kağıdı oranını yükseltti.

Mayıs ayında 20,1 milyar dolar olan ticari kağıt portföyü 30 Haziran'da 8,5 milyar dolara inmişti.

ABD Hazine kağıtlarının Tether portföyündeki oranı 30 Eylül'de 30 Haziran'daki yüzde 43,5'ten yüzde 58,1'e yükseldi.